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Аваков подарував Порошенку на ювілей елітний пістолет

Аваков подарував Порошенку на ювілей елітний пістолет
В якості подарунку на свій 50-й день народження президент України Петро Порошенко отримав від голови Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова пістолет Сabot Gun "Jones 1911". Про це зазначається у виданні «УП» у п’ятницю, 13-го січня, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що завдяки зв’язкам у правоохоронних органах виданню вдалося з’ясувати, кому ще Аваков дарував колекційну зброю протягом 2014-2015 років. Найбільш популярним подарунком у міністра внутрішніх справ був пістолет «Форт 17» та його різноманітні модифікації. Волонтеру та своєму особистому раднику Арсен Аваков вручив модернізований автомат Калашникова АКМС.

Аж чотири одиниці зброї міністр подарував колишньому прем’єру Арсенію Яценюку. Діючий прем’єр-міністр України Володимир Гройсман також отримав від Авакова 4 «ствола». Голова МВС щедро нагороджував українських політиків подарунками у вигляді елітної зброї. За час обіймання посади міністра внутрішніх справ України він «нагородив» колекційною зброєю більш ніш 400 осіб. Наразі встановленням деталей займаються кореспонденти «УП». На сьогоднішній день у самого Авакова досить важко дізнатися імена тих людей, кого він нагороджував відзнакою МВС «вогнепальна зброя».
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