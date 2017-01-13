Бежавший из Украины судья Чаус вызван на допрос в антикоррупционное бюро

Николай Чаус, судья Днепровского райсуда украинской столицы, которого обвиняют во взяточничестве, на утро 16 января текущего года был вызван на допрос в Нацбюро по противодействию коррупции (НАБУ). Само оповещение было обнародовано на официальном ресурсе «Урядовий кур'єр», о чем информируют «Украинские новости».
Как сообщает replyua.net, судья Чаус был вызван к главному следователю бюро Васильчуку на 9 часов утра, 16 января. Судье инкриминируют подозрение в осуществлении правонарушения в соответствии с частью 4 статьи 368 УК Украинского государства – «Взяточничество». В соответствии с украинским законодательством, если подозреваемый не явится на заседание суда по этому вопросу, то впоследствии это может дать старт началу специализированных следственных действий в отношении его.
Напомним, ранее 14 ноября 2016-го пресс-службой Национального антикоррупционного бюро Украины была обнародована информация о том, что одиозный судья Николай Чаус, начиная с 11 числа ноября месяца минувшего года, и по настоящий момент пребывает в розыске Интерпола. Целью розыска судьи является арест и дальнейшая его доставка на Украину. Как мы уже говорили, судье были предъявлены обвинения во взяточничестве.