Омелян: в 2017 году будут отремонтированы 2,5 тысячи километров дорог

В текущем году в Украине будут отремонтированы 80 мостов и две с половиной тысячи километров автомобильных дорог. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины.
По его словам, планируется отремонтировать минимум две тысячи километров дорог, а также 80 мостов. При этом министр отметил, что в минувшем году было отремонтировано около тысячи километров дорожного полотна, однако в 2017 году на эти цели будет выделено больше средств – порядка тридцати миллиардов гривен. Кроме того, Омелян отметил, что в прошлом году ремонт одного километра дорожного полотна обходился приблизительно в семь миллионов гривен, и вышло даже дешевле, чем четырьмя годами ранее.
Нужно отметить, что прошлогодние показатели по количеству отремонтированных дорог были намного выше, чем в 2015 и 2014 годах. Ранее Омелян заявлял, что в текущем году будет сделана обязательной верификация ремонта автомобильных дорог в Украине. Верификация – способ подтверждения с помощью алгоритмов, теоретических положений, процедур и программ.