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Украина стремится в ЕС, который через 2-3 года будет совсем другим

Украина стремится в ЕС, который через 2-3 года будет совсем другим
Властям Украинского государства дали рекомендации принимать к вниманию новые реалии международного сообщества. За последние пятьдесят лет европейское сообщество готовится не к своему дальнейшему расширению, но к сокращению. Известно, что Великобритания до конца марта намерена подать заявление на выход из Евросоюза. В это же время европейцы будут вынуждены налаживать связи с американским лидером Дональдом Трампом, выразившем сомнительные слова в status quo со сторонниками в Североатлантическом Альянсе, о чем информирует «Голос Америки».

Как сообщает replyua.net, являющаяся членом европейского политического Центра в Брюсселе Аманда Пол имеет мнение, что на сегодняшний день европейская сторона продемонстрировала невероятное единомыслие в вопросе поддержки Украинского государства. Подтверждением тому стали экономические санкции, благодаря которым можно сдерживать агрессию РФ. Однако выход Лондона из состава ЕС сигнализирует о том, что Европейский Союз вошел во внутренний этап изменений.

Во время разговора с журналистами эксперт подчеркнула: «Никто не может знать, каким через несколько лет будет Европейский Союз. Ситуация вышла на критический уровень в результате Brexit. Нам нужно осознавать тот факт, что из ЕС могут выйти еще несколько государств. Таким образом, тот Европейский Союз, в состав которого войдет Украина в будущем, может быть отличным от того, куда государство стремилось несколько лет тому назад. Украинскому государству необходимо стратегическое терпение по Евросоюзу».
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