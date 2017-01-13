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Джо Байден прибудет в Украину 15 января

Джо Байден прибудет в Украину 15 января
В период с 15 по 18 января Джо Байден, вице-президент Соединенных Штатов, примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, а также посетит Украину, информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина. Такое заявление представителей Белого Дома несколько часов назад было опубликовано посольством США в Киеве.

В сообщении говорится о том, что в рамках визита в Украину Джо Байден планирует провести двусторонние переговоры с Владимиром Гройсманом, премьер-министром, и с Петром Порошенко, главой государства. Также в посольстве отметили, что это последняя поездка Байдена в Украину в качестве вице-президента, и она подчеркнет поддержку Украины Соединенными Штатами, а также личное участие Байдена в обеспечении демократического развития, независимости, безопасности и процветания Украины.

Напомним, что от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе отказались многие политики. Ранее о таком решении заявили Франсуа Олланд, президент Франции, и Ангела Меркель, канцлер Германии. Петр Порошенко, в свою очередь, не станет посещать в Давосе украинский ланч Пинчука.
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