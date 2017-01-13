В Украине судят более 30 военнослужащих РФ

В связи с участием в военных действиях против Украины осудили 31 российского военнослужащего, передает replyua.net. СМИ Украины сообщили об этом сославшись на информацию, предоставленной заместителем главы ГПУ – главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом. В соответствии с информацией одного из изданий, в качестве примера высокопоставленный чиновник привел рассматриваемое дело двух кадровых военных РФ Ерофеева и Александрова. Суд приговорил их к лишению свободы сроком на 12 и 14 лет соответственно, и они не подавали апелляцию, поскольку их затем обменяли.
По словам Анатолия Матиоса, все это свидетельствует о том, что они признались в своей вине и в участии в агрессивных военных действиях по отношению к Украине, что следует воспринимать как очевидные доказательства. Таких фактов, продолжил главный военный прокурор, предостаточно. Суд приговорил к тюремному сроку 57 человек, из которых 31 – это российские военные. Кроме того, на рассмотрении суда находятся еще 27 актов с обвинением в преступлениях.
Отметим, что после того, как Евгения Ерофеева и Александра Александрова обменяли на Надежду Савченко, они оба уехали в Тольятти, и сейчас даже СМИ РФ ничего о них не сообщают.