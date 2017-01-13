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Некоторые украинские ВУЗы будут переименованы

Некоторые украинские ВУЗы будут переименованы
Руководство ВУЗов Украины получило распоряжение от Министерства образования и науки, в котором говорится о том, что высшие учебные заведения страны должны быть переименованы в соответствии с законом о декоммунизации, передает replyua.net со ссылкой на УНИАН.

В сообщении ведомства говорится о том, что необходимо в кратчайшие сроки завершить начатые процедуры по переименованию некоторых высших учебных заведений Украины, если их названия попадают под закон о декоммунизации. Под закон об осуждении тоталитарных, а также коммунистического режимов в Украине попадают все ВУЗы, имеющие в своих названиях какую-либо пропаганду или символику этих режимов. Закон о декоммунизации вступил в силу в нашей стране в мае 2015 года.

Если высшее учебное заведение не выполнит все требования закона, Министерство науки и образования может считать деятельность такого ВУЗа не соответствующей законодательству, а также может отказать в приеме документов от учреждения. Напомним, что согласно закону о декоммунизации в Украине были переименованы сотни населенных пунктов, улиц, проспектов и переулков.
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