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Портников объяснил, почему закрывать нужно было не «Дождь»

Портников объяснил, почему закрывать нужно было не «Дождь»
Виталий Портников в статье на «newsru» пишет о том, почему закрывать нужно было не телеканал «Дождь», а некоторые другие телеканалы Украины, - передает replyua.net.

Портников пишет, что вещание телеканала «Дождь» будет прекращено в Украине в самое ближайшее время – «роман» «умеренного» российского телеканала с украинским государством. Журналист отмечает, что спорить по поводу направленности контента телеканала можно долго, однако он этого делать не будет – он не считает, что телеканал «Дождь» проводил какую-либо диверсионную деятельность против Украины.

Портников подчеркивает, что этот телеканал был российским – важно именно это. Но только в том контексте, что телеканалы в Украине делятся на украинские и российские, и последних больше не будет. «Однако, если кто-то считает, что теперь пророссийской пропаганды в украинском медиа пространстве станет меньше, он ошибается – больше всего вреда не от российского телеканала, а от украинских пропроссийских телеканалов, которые продолжат свою деятельность». Портников подчеркивает, что таких откровенно пророссийских телеканалов множество – Интер, 112 и NewsOne только самые известные из них. И в отличие от российских телеканалов, действующих в рамках законодательства РФ, к украинским телеканалам претензий намного больше.
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