Саакашвілі відреагував на звинувачення Порошенка: Влада бариг!

Колишній керівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі відреагував на звинувачення у свою адресу від президента України Петра Порошенка. Про це він розповів на власній сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує replyua.net.
«Сьогодні під час свого візиту до Одеси на презентацію нового губернатора області Петро Порошенко свідомо брехав проти мене. Влада бариг, яка займається торгівлею державних посад, прикриваючись «конкурсами», наймає таких самих бариг на посаду обласної державної адміністрації», - заявив екс-губернатор Одещини.
На його думку, під час сьогоднішнього візиту до Одеси Порошенко відкрито висловив слова підтримки двом бандитам. «Він підтримав сепаратиста Труханова, який сам вкрав річний бюджет Одеської області. Урбанського, який також займався корупційними схемами та розікрав обласний бюджет. Що ще може бути більш цинічно?!», - наголосив він. «Влада у свій час добре подбала про те, щоб жоден український канал не давав мені можливості висвітлити правду про Порошенка. Сьогодні Порошенко в грубій формі заткнув рота представнику нашої команди, Тарасу Бойку, який знаходячись у залі хотів заперечити ввесь той бруд, який лився на мою голову», - підкреслив Саакашвілі.