валюта
СпецтемаГройсман: я больше не собираюсь содержать безработных в Украине

Саакашвілі відреагував на звинувачення Порошенка: Влада бариг!

Саакашвілі відреагував на звинувачення Порошенка: Влада бариг!
Колишній керівник Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі відреагував на звинувачення у свою адресу від президента України Петра Порошенка. Про це він розповів на власній сторінці у соцмережі Фейсбук, інформує replyua.net.

«Сьогодні під час свого візиту до Одеси на презентацію нового губернатора області Петро Порошенко свідомо брехав проти мене. Влада бариг, яка займається торгівлею державних посад, прикриваючись «конкурсами», наймає таких самих бариг на посаду обласної державної адміністрації», - заявив екс-губернатор Одещини.

На його думку, під час сьогоднішнього візиту до Одеси Порошенко відкрито висловив слова підтримки двом бандитам. «Він підтримав сепаратиста Труханова, який сам вкрав річний бюджет Одеської області. Урбанського, який також займався корупційними схемами та розікрав обласний бюджет. Що ще може бути більш цинічно?!», - наголосив він. «Влада у свій час добре подбала про те, щоб жоден український канал не давав мені можливості висвітлити правду про Порошенка. Сьогодні Порошенко в грубій формі заткнув рота представнику нашої команди, Тарасу Бойку, який знаходячись у залі хотів заперечити ввесь той бруд, який лився на мою голову», - підкреслив Саакашвілі.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Крымский Бандеровец: Севастопольцев переселяют на Дальний Восток
Важное за сутки
11 янв 2017
19838

Крымский Бандеровец: Севастопольцев переселяют на Дальний Восток

Крымский Бандеровец в своем блоге пишет, что жителей Севастополя переселяют на Дальний Восток. Предатели уже назвали это новой завуалированной волной депортации крымского населения, - передает

11 янв 2017
9507

Сотник: выступление Тиллерсона - это нож в спину с плевком в лицо

Российский журналист Александр Сотник на своей странице в Фейсбуке прокомментировал сегодняшние обвинения Рекса Тиллерсона в адрес России, которого Дональд Трамп назвал кандидатом на должность главы

11 янв 2017
6963

Блогер: вата потроху прозріває

Олександр Коваленко на власній сторінці в Фейсбук поділився доволі показовими фото, які яскраво демонструють настрої населення на окупованій частині Донбасу, - про це інформує replyua.net.

Последние новости

В Европе запретят пестициды из-за пчел

Израиль и Палестина не будут участвовать в переговорах по ближневосточному конфликту в Париже

Щодо Трампа у всіх одна спільна помилка - Тука

Кандидат на посаду міністра оборони США готовий протистояти Росії

Facebook розробляє технологію читання думок

Саакашвілі відреагував на звинувачення Порошенка: Влада бариг!

Муждабаев: друзей Украины в России скоро совсем не останется

На Київщині місцеві вирішили пограбувати будинок

Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили: «Он только пиарился»

В комитете Европарламента проголосовали за отмену виз для граждан Грузии

Курц розповів про головні пріоритети Австрії щодо України

Маккейн пояснив, як з "вбивцею та продуктом КДБ" можна знайти спільну мову

CNN відповів команді Трампа на звинувачення у поширенні брехні

У Кремлі незадоволені висловлюванням Тіллерсона про Крим

План Савченко чи план Путіна?

Олланд ще раз наголосив, що Франція не визнає анексію Криму

Антин Мухарский хочет представлять Украину на «Евровидении – 2017»

Військовий медик врятував життя бійця АТО ціною власного

Число жертв морозов в Европе превысило 70 человек

Песков назвал угрозой наращивание США сил в Евросоюзе

 Новости за день