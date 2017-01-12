валюта
СпецтемаГройсман: я больше не собираюсь содержать безработных в Украине

Журналисты нашли роскошные владения семьи Турчиновых, - фото

Журналисты нашли роскошные владения семьи Турчиновых, - фото
Ранее Александр Турчинов, секретарь СНБО, задекларировал очень скромные доходы – он владеет лишь одним авто и квартирой, однако журналисты обнаружили у его родственников несколько роскошных домов, передает replyua.net со ссылкой на Громадьске. Квартира Турчинова расположена в комплексе «Альпийский», где также жильем владеют Наливайченко и Аваков.

Более того, эта квартира, площадь которой достигает почти 400 квадратных метров, записана на его супругу Анну. Далее – интереснее: теще Турчинова принадлежит поместье в Белогородке в пригороде Киева. У тещи во владении гектар земли и дом площадью тысяча квадратных метров. Все это роскошество записано на Тамару Белибу. Сын Турчинова Кирилл является владельцем участка по соседству со своей бабушкой – он получил большой земельный участок и дом в начале прошлого года от Валентины, матери Турчинова.

Естественно, в декларации самого Турчинова эта недвижимость не значится. Секретарь СНБО объяснил, откуда у его семьи столько денег. По словам Турчинова, ранее он занимался бизнесом и наукой, - до того, как прийти в политику, и им было создано несколько предприятий, приносивших доход.

Журналисты нашли роскошные владения семьи Турчиновых, - фото
Журналисты нашли роскошные владения семьи Турчиновых, - фото
Журналисты нашли роскошные владения семьи Турчиновых, - фото
Журналисты нашли роскошные владения семьи Турчиновых, - фото
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Крымский Бандеровец: Севастопольцев переселяют на Дальний Восток
Важное за сутки
11 янв 2017
18503

Крымский Бандеровец: Севастопольцев переселяют на Дальний Восток

Крымский Бандеровец в своем блоге пишет, что жителей Севастополя переселяют на Дальний Восток. Предатели уже назвали это новой завуалированной волной депортации крымского населения, - передает

11 янв 2017
9022

Сотник: выступление Тиллерсона - это нож в спину с плевком в лицо

Российский журналист Александр Сотник на своей странице в Фейсбуке прокомментировал сегодняшние обвинения Рекса Тиллерсона в адрес России, которого Дональд Трамп назвал кандидатом на должность главы

11 янв 2017
6658

Блогер: вата потроху прозріває

Олександр Коваленко на власній сторінці в Фейсбук поділився доволі показовими фото, які яскраво демонструють настрої населення на окупованій частині Донбасу, - про це інформує replyua.net.

Последние новости

Маккейн пояснив, як з "вбивцею та продуктом КДБ" можна знайти спільну мову

CNN відповів команді Трампа на звинувачення у поширенні брехні

У Кремлі незадоволені висловлюванням Тіллерсона про Крим

План Савченко чи план Путіна?

Олланд ще раз наголосив, що Франція не визнає анексію Криму

Антин Мухарский хочет представлять Украину на «Евровидении – 2017»

Військовий медик врятував життя бійця АТО ціною власного

Число жертв морозов в Европе превысило 70 человек

Песков назвал угрозой наращивание США сил в Евросоюзе

Блогер: довольно посыпать пеплом голову и разочаровываться в Трампе

У Кремлі мріють про хороші відносини Путіна та Трампа: Вони знайдуть спільну мову

Измененная позиция Трампа и Тиллерсона по России является тактическим маневром – Илларионов

Журналисты нашли роскошные владения семьи Турчиновых, - фото

Минобороны РФ назвало «уткой» новость о наращивании Россией военной мощи в Сирии

Президент Мексики жестко высказался в ответ на заявление Трампа

Политолог: Тимошенко, Ляшко и Бойко. Если это «новые лидеры», то какими должны быть «старые»?

Порошенко в Одесі: "Слова я вам не давав, сядьте"

ГПУ хоче посадити на 15 років терориста, який вбивав українців у складі "ЛНР"

Президент Болгарии признался в большой симпатии к РФ

У Києві на голову людині впала льодяна брила

 Новости за день