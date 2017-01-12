Журналисты нашли роскошные владения семьи Турчиновых, - фото

Ранее Александр Турчинов, секретарь СНБО, задекларировал очень скромные доходы – он владеет лишь одним авто и квартирой, однако журналисты обнаружили у его родственников несколько роскошных домов, передает replyua.net со ссылкой на Громадьске. Квартира Турчинова расположена в комплексе «Альпийский», где также жильем владеют Наливайченко и Аваков.
Более того, эта квартира, площадь которой достигает почти 400 квадратных метров, записана на его супругу Анну. Далее – интереснее: теще Турчинова принадлежит поместье в Белогородке в пригороде Киева. У тещи во владении гектар земли и дом площадью тысяча квадратных метров. Все это роскошество записано на Тамару Белибу. Сын Турчинова Кирилл является владельцем участка по соседству со своей бабушкой – он получил большой земельный участок и дом в начале прошлого года от Валентины, матери Турчинова.
Естественно, в декларации самого Турчинова эта недвижимость не значится. Секретарь СНБО объяснил, откуда у его семьи столько денег. По словам Турчинова, ранее он занимался бизнесом и наукой, - до того, как прийти в политику, и им было создано несколько предприятий, приносивших доход.