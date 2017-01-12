ГПУ хоче посадити на 15 років терориста, який вбивав українців у складі "ЛНР"

Військова прокуратура України направила до суду обвинувальний акт проти громадянина Вірменії, який протягом тривалого час брав участь у війні проти України у складі російсько-терористичних військ окупованого Донбасу. ГПУ хоче посадити вбивцю на 15 років. Про це повідомляє прес-центр Генеральної прокуратури на офіційному сайті, передає replyua.net.
У повідомленні вказується, що було закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення злочинів проти України щодо участі у терористичній організації та веденні агресивних бойових дій за попередньої змови групи осіб. «Всі докази ведуть до того, що дана особа була завербована у квітні 2014 року, відразу після незаконної анексії Російською Федерацією українського Криму. Представники РФ відкрито агітували мешканців півострова йти на війну проти України за грошову винагороду. Вони завербували даного чоловіка у склад терористичної організації «Луганська народна республіка», - йдеться у інформаційному листі. «Пізніше його було відправлено до Ростова у Росії у складі таких самих найманців, а після відповідної підготовки дану групу було перекинуто через непідконтрольний українсько-російський кордон до Луганської області», - зазначили у ГПУ.