Новое предупреждение Минздрава: грядет новая эпидемия гриппа

В эфире одного из телеканалов Татьяна Дыхановская, возглавляющая центр гриппа и ОРВИ при украинском Минздраве, заявила, что гражданам страны следует готовиться к новом периоде эпидемии гриппа, передает replyua.net. В частности, по словам Дыхановской, это может начаться в феврале и продлиться до первых чисел апреля. «Школьники выйдут на занятия, в связи с чем вероятно появление тесного контакта и быстрого распространения инфекции. Чиновница добавила, что хотя сейчас отмечается процесс снижения количества заболевших гриппом, не факт, что это отображает реальное положение.
«На сегодняшний день нами наблюдается совершенно нормальная ситуация, проявляющаяся в снижении заболеваемости на протяжение первых семи дней года. Причиной такой ситуации является период новогодних праздников, а также то, что в учебных заведениях продолжается период каникул. Но это может и не отображать реальность картины. Сейчас мы отмечаем превышение эпидемпорогов заболевания в 13 регионах страны, начиная с 2,5% в Херсонской области и заканчивая 58% в Черкасской», - сказала Дыхановская. Она также рассказала о том, что из-за гриппа в Черкасской и Донецкой области от гриппа скончалось по одному человеку, а в Запорожской и Львовской – по два.