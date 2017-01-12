Мосийчук раскрыл детали бунта в Лукьяновском СИЗО

В беседе с журналистам нардеп-радикал Игорь Мосийчук сообщил, что Лукьяновском СИЗО инцидент с участием бойца «Торнадо», когда он сам себе отрезал ухо, случился после того, как вернувшись из суда, военнослужащие увидели, что режим по их содержанию стал более жестким, передает replyua.net.
По словам Мосийчука, бойцы «Торнадо» были доставлены из судебной зал в камеры, в которых свой срок за совершенные преступления отбывают заключенные. Контроллер, являющийся одним из сотрудников администрации, приблизился к ним. Он рассказал, что в то время, пока они пребывали на суде, из их камеры был изъят инвентарь для занятий спортом. Кроме того, были установлены специальные решетки, из-за которых возможности доступа света в камеру фактически нет.
Депутат также отметил, что в качестве протеста на подобные действия тюремщиков боец батальона «Торнадо», имеющий позывной «Ахиллес» и также отбывающий заключение, решил отрезать себе ухо, после чего бросил его в представителя администрации тюрьмы. Мосийчук добавил, что, увидев кровь, один работник СИЗО лишился сознания, а бойцу никто так и не предоставил необходимой медицинской помощи.