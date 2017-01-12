Політолог: Підвищення «мінімалки» добре позначиться на економічних рейтингах України

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Відомий український політолог Євген Магда в ефірі одного з українських телеканалів прокоментував ініціативу уряду щодо підвищення рівня мінімальної зарплати та створення мобільних груп, які будуть контролювати виконання роботодавцями відповідного закону.На думку Євгена Магди, протягом минулого і позаминулого років Україна була аутсайдером за рівнем мінімальної зарплати в Європі. Це ганебна ситуація, тому підвищення мінімальної зарплати – це вагомий кров, щоб вийти з цього останнього місця. «У нас виходить когнітивний дисонанс, коли рейтингова організація Fitch достатньо різко в листопаді підняла економічний рейтинг України з CC- до BB-, що є плюс. За помахом чарівної палички змінити економічну ситуацію в країні ніхто не зможе, тут потрібна копітка парламентська робота, саме тому мені дуже шкода, що рік тому, коли в коаліції було більше ніж 300 нардепів не було ухвалено важливих рішень стосовно детінізації економіки, підвищення мінімальних зарплат. На разі ж, коли поступово в країні починає щось змінюватися, як і очікувалося, критики від опозиційних політиків стає більше ніж реальних конструктивних пропозицій», – прокоментував політолог.