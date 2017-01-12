валюта
СпецтемаБоровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

Політолог: Підвищення «мінімалки» добре позначиться на економічних рейтингах України

Політолог: Підвищення «мінімалки» добре позначиться на економічних рейтингах України
Відомий український політолог Євген Магда в ефірі одного з українських телеканалів прокоментував ініціативу уряду щодо підвищення рівня мінімальної зарплати та створення мобільних груп, які будуть контролювати виконання роботодавцями відповідного закону.

На думку Євгена Магди, протягом минулого і позаминулого років Україна була аутсайдером за рівнем мінімальної зарплати в Європі. Це ганебна ситуація, тому підвищення мінімальної зарплати – це вагомий кров, щоб вийти з цього останнього місця. «У нас виходить когнітивний дисонанс, коли рейтингова організація Fitch достатньо різко в листопаді підняла економічний рейтинг України з CC- до BB-, що є плюс. За помахом чарівної палички змінити економічну ситуацію в країні ніхто не зможе, тут потрібна копітка парламентська робота, саме тому мені дуже шкода, що рік тому, коли в коаліції було більше ніж 300 нардепів не було ухвалено важливих рішень стосовно детінізації економіки, підвищення мінімальних зарплат. На разі ж, коли поступово в країні починає щось змінюватися, як і очікувалося, критики від опозиційних політиків стає більше ніж реальних конструктивних пропозицій», – прокоментував політолог.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Гройсман: я больше не собираюсь содержать безработных в Украине
Важное за сутки
11 янв 2017
23072

Гройсман: я больше не собираюсь содержать безработных в Украине

На заседании Кабмина Владимир Гройсман выслушал доклад Андрея Ревы, после чего заявил о том, что государство должно прекратить содержать безработных, поскольку необходимо переориентироваться на

11 янв 2017
15661

Крымский Бандеровец: Севастопольцев переселяют на Дальний Восток

Крымский Бандеровец в своем блоге пишет, что жителей Севастополя переселяют на Дальний Восток. Предатели уже назвали это новой завуалированной волной депортации крымского населения, - передает

11 янв 2017
7582

Сотник: выступление Тиллерсона - это нож в спину с плевком в лицо

Российский журналист Александр Сотник на своей странице в Фейсбуке прокомментировал сегодняшние обвинения Рекса Тиллерсона в адрес России, которого Дональд Трамп назвал кандидатом на должность главы

11 янв 2017
5865

Блогер: вата потроху прозріває

Олександр Коваленко на власній сторінці в Фейсбук поділився доволі показовими фото, які яскраво демонструють настрої населення на окупованій частині Донбасу, - про це інформує replyua.net.

Последние новости

Муждабаев: США возглавят предприниматели-аморалы

Росія намагається приховати масові втечі з лав бойовиків

Жители Стамбула проявили настоящую заботу о животных в морозы, - фоторепортаж

Комітет ЄП схвалив угоду про візову лібералізацію з Грузією

Пятигорец: Если не навести порядок в спиртовой отрасли, то скоро рынок захватят одни контрафактники

Муждабаев: ни один из президентов США не посвящал половину выступления защите России

Бальчун може випускати власну лінію парфумів "Ла Вагон"

Новое предупреждение Минздрава: грядет новая эпидемия гриппа

Журналист: больше всего Путин боится Китая

Вчені знайшли зв'язок між дитячим ожирінням та способом життя їх батьків

В Запорожье продадут памятник Ленину, чтобы установить монумент бойцам АТО

Бывший советник Горбачева рассказал об интриге в «треугольнике» Обама-Путин-Трамп

Хуг здивований кількістю обстрілів на Донбасі під час різдвяних свят

В Кремле признали, что россиянам приходится становиться гастарбайтерами из-за низких зарплат в России

Дипломат: Тиллерсон и Трамп посылают Украине очень важные сигналы

В МИД рассказали, почему ЕС может не предоставить Украине второй транш кредита

Суд зобов'язав НАБУ закрити справу проти Мартиненка

Погода 12 января: потепление, дождь и мокрый снег

Экономист ожидает резкий рост курса доллара в Украине в ближайшее время

Під час обговорення змін до Конституції між турецькими депутатами відбулася бійка

 Новости за день