Украинцы начали жаловаться на холодные батареи в квартирах

Жители многих городов Украины начали жаловаться на то, что коммунальщики не дают тепло в квартиры, однако те уверяют – все дело в плохих трубах, которые нужно менять.
Кроме того, они обвиняют самих жильцов в том, что те не утепляют квартиры, однако эксперты отмечают, что причина кроется совсем в другом – запасы газа в хранилищах резко сокращаются, из-за чего коммунальщики переходят в жесткий режим экономии, сообщает replyua.net со ссылкой на UBR. По словам экспертов, газа пока хватает, но, учитывая тот факт, что Украина перестала закупать топливо в РФ, приходится переходить на режим экономии. И вопрос даже не в том, сколько топлива осталось в ПХГ, а в том, какой объем ежедневно можно отбирать. Если газа не хватит до конца отопительного сезона, его придется закупать в странах Европы по завышенным ценам.
Алексей Курченко, бывший министр ЖКХ, отметил, что причина холодных батарей кроется только в дефиците газа, и, по его словам, в хранилища было закачано слишком мало топлива, к тому же, его качество оставляет желать лучшего. Напомним, что на сегодняшний день в ПХГ осталось примерно 11,5 миллиардов кубометров газа.