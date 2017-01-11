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У Порошенко не нанимали лоббистов США, - Жигулин

У Порошенко не нанимали лоббистов США, - Жигулин
Председатель отдела по связям с общественностью президентской канцелярии Андрей Жигулин озвучил заявление о недостоверности обнародованных ранее данных о том, что АП нанимала BGR Group – компанию лоббистов из Соединенных Штатов Америки, чтобы та боролась за интересы нашей страны, передает «Радио Свобода».

Как информирует replyua.net, Жигулин выразил убеждение, что все соглашения, которые были ранее обнародованы сайтом участка фиксации иностранных агентов американского Минюста (FARA), на самом деле недостоверные. Он подчеркнул: «Распространенная американским ведомством документация в действительности является неправдивой. И уже на протяжении ближайшего времени, нескольких часов, вся недостоверная там информация будет удалена, а вместо нее появится правда, и вы сможете в этом переубедиться».

Примечательно, что давая ответы на некоторые поставленные запросы, руководитель пресс-центра АП Андрей Жигулин заявил, что первоначально выставившие недостоверные данные на ресурс люди в Штатах должны все исправить. Он не принялся пояснять, в чем же именно состоит ошибка, и вообще, было ли обращение властей Украинского государства к услугам либбистских предприятий в США.
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