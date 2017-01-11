Блогер: вата потроху прозріває

Олександр Коваленко на власній сторінці в Фейсбук поділився доволі показовими фото, які яскраво демонструють настрої населення на окупованій частині Донбасу, - про це інформує replyua.net.
Так, сьогодні, одинадцятого січня 2017 року, в окупованому Дебальцево місцеві мешканці зібрались на мітинг. Привід доволі показовий – відзначення тисячного дня війни на Донбасі, та і місце для терористів «священне» - пам’ятник полеглим в боях «ополченцям». Скільки ж людей прийшло взяти участь у цьому пам’ятному заході? Напевно, зібрався цілий натовп, не можна було проштовхнутись?
Насправді, до могилки терористів прибули шестеро учасників, двоє фотографів і ганчірка – більше нікому не захотілось «віддати шану пам’яті» терористів. За словами блогера, цей факт не може не радувати – значить, вата потроху починає прозрівати. Населення Дебальцево – такі ж самі любителі Путіна, як і решта мешканців Донбасу, але минув рік – і на свої заходи терористи, навіть за гречку, не можуть зібрати не те що сотню, а навіть дюжину осіб. Навіть та вата, яка залишається вірною своїм переконанням, не хоче зайвий раз світитись – ймовірно, розуміє, що «русский мир» тут ненадовго, - наголошує блогер.