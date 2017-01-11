Россия может напасть на Украину с моря

Игорь Романенко, имеющий звание генерал-лейтенанта запаса во время беседы с журналистами одного из изданий Украины, выразил мнение что Генштаб России не исключает возможности десантирования бойцов ВС РФ на украинскую землю со стороны моря.
Как сообщает replyua.net, согласно словам Романенко, Российская Федерация не рискнет нападать на земли Украинского государства через узкий проход с Крымского полуострова, ведь в таком случае украинская армия быстро и разумно выстроит оборону, вследствие чего наступление России закончится поражением и принесет большие потери российской армии. Генерал добавил: «Поэтому Генеральный штаб России рассматривает вероятность десантирования армии РФ на украинскую землю со стороны моря».
В это же время генерал запаса подчеркнул, что Российская Федерация усиливает свое морское вооружение, как это также делают и Соединенные Штаты Америки, где новый лидер Дональд Трамп имеет намерение возвести пару подводных лодок и судно для авиации. Говоря о таких великих платан, украинский военный обращает свое внимание на то, что оба государства хоть и намерены усиливать свои морские силы, но их бюджеты сопоставить просто невозможно. Между прочим, Романенко отметил, что российский лидер Владимир Путин имеет намерение свернуть военную операцию на территории Сирии.