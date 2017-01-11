валюта
СпецтемаБоровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

Тарута рассказал, как быстро закрыть конфликт на Донбассе

Тарута рассказал, как быстро закрыть конфликт на Донбассе
Во время телеэфира на одном из каналов Украины нардеп ВРУ Сергей Тарута сделал неожиданное заявление, сообщив, что кровопролитие на Донбассе можно остановить буквально за четыре-пять месяцев времени. Согласно его словам, для этого нужно осуществить некоторые действия.

Как информирует replyua.net, политик имеет убеждение, что на Донбассе для прекращения войны нужно осуществить некоторые мероприятия. В том числе, депутат отмечает, что нужно построить отношения с командой нового американского лидера Дональда Трампа и осуществлять встречи с союзниками из Европы. При этом он отметил: «Полагаю, что в настоящее время есть все возможности для этого. За пару месяцев вряд ли, но за четыре-пять точно можно окончить бои востоке нашей страны. Российская Федерация не будет вести игры в том случае, если будет четкое положение, жесткие взгляды на это команды Трампа, без какой-либо сдачи, но учитывая круг интересов Украинского государства».

Помимо того возглавляющий ранее Донецкую ОГА Сергей Тарута отметил, что необходимо проявлять крайне жесткую реакцию на любые виды нелегальных поставок и заработка, которые сейчас есть благодаря войне. Ссогласно его словам, на войне, которая сейчас идет на Донбассе, зарабатывают обе стороны, - и «ЛДНР» и Украина.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: очень много новостей, и почти все связаны с Россией
Важное за сутки
11 янв 2017
11377

Гройсман: я больше не собираюсь содержать безработных в Украине

На заседании Кабмина Владимир Гройсман выслушал доклад Андрея Ревы, после чего заявил о том, что государство должно прекратить содержать безработных, поскольку необходимо переориентироваться на

11 янв 2017
8657

Царев хочет вернуться в Украину, так как полностью разочаровался в России – журналист

Экс-нардеп Олег Царев, скрывающийся в настоящее время от преследований на российской территории, хочет вернуться на родину, так как испытал полное разочарование в российской политике. Как передает

Последние новости

В Великобритании резко раскритиковали план Пинчука

Манн: уроженец Кении наконец покидает не положенное ему от рождения место президента США

От новых санкций против России пострадает вся экономика мира – Песков

У Порошенка пояснили ситуацію з "українськими лобістами" в США

Тарута рассказал, как быстро закрыть конфликт на Донбассе

Ученые выдвинули новую гипотезу о происхождении Луны

На Луганщині без води залишилася чверть мільйона людей - СММ ОБСЄ

Рева розповів про сьогоднішню ситуацію в Україні з ринком праці

Над аэропортом в Донецке возвышается национальный флаг Украины

Зв'язки Трампа та РФ тривають вже протягом 5 років - секретні дані

Трамп обурений щодо "компромату" РФ

Генерал-майор розповів про кадрових агентів російських спецслужб в ОБСЄ

ВСУ вступили в бой с боевиками вблизи Тарамчука

ЗСУ мають достатньо сили для знищення терористів на Донбасі - Кременецький

Плотницький хоче розраховуватися з Україною за воду її ж вугіллям

Каздобина: Олещук представил вредный текст для читателя

Айдер Муждабаев: В России не спасет клише «я вне политики»

У СЦКК пояснили, для чого бойовики так довго тримають ситуацію в Маріуполі напруженою

Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды в ближайшие часы

Пятеро дипломатов ОАЭ убиты в Афганистане

 Новости за день