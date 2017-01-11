Тарута рассказал, как быстро закрыть конфликт на Донбассе

Во время телеэфира на одном из каналов Украины нардеп ВРУ Сергей Тарута сделал неожиданное заявление, сообщив, что кровопролитие на Донбассе можно остановить буквально за четыре-пять месяцев времени. Согласно его словам, для этого нужно осуществить некоторые действия.
Как информирует replyua.net, политик имеет убеждение, что на Донбассе для прекращения войны нужно осуществить некоторые мероприятия. В том числе, депутат отмечает, что нужно построить отношения с командой нового американского лидера Дональда Трампа и осуществлять встречи с союзниками из Европы. При этом он отметил: «Полагаю, что в настоящее время есть все возможности для этого. За пару месяцев вряд ли, но за четыре-пять точно можно окончить бои востоке нашей страны. Российская Федерация не будет вести игры в том случае, если будет четкое положение, жесткие взгляды на это команды Трампа, без какой-либо сдачи, но учитывая круг интересов Украинского государства».
Помимо того возглавляющий ранее Донецкую ОГА Сергей Тарута отметил, что необходимо проявлять крайне жесткую реакцию на любые виды нелегальных поставок и заработка, которые сейчас есть благодаря войне. Ссогласно его словам, на войне, которая сейчас идет на Донбассе, зарабатывают обе стороны, - и «ЛДНР» и Украина.