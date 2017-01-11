Рева розповів про сьогоднішню ситуацію в Україні з ринком праці

Враховуючи те, що українська нація стійко і впевнено проходить всі випробування, які стали на її шляху, однією з найголовніших проблем для держави залишається безробіття. Про це на засідання уряду розповів міністр соціальної політики Андрій Рева, інформує replyua.net.
За його словами, на сьогоднішній день близько половини працездатних громадян України залишаються безробітними. Також, за словами міністра, уряд поставив перед собою дуже важливу та відповідальну мету – створити в Україні всі необхідні умови для того, щоб кожен громадянин міг відчувати, що він має гідну роботу з хорошою заробітною платнею у своїй же країні.
Рева заявив, що головна проблема з браком робочих місць почала розвиватися у 2014 – 2015 роках через анексію Росією українського Криму та окупацію східних регіонів. У цей час, за даними Мінсоцполітики, кількість робочих місць в Україні зменшилася на 3 мільйони. «Сьогодні ситуація дуже критична. В Україні працевлаштовано лише 56% працездатних громадян. Кабінет міністрів у 2017 році має на меті виправити цю ситуацію. Ми змінимо систему соціальних виплат тимчасово безробітнім людям та будемо працювати над розвитком ринку праці, стимулювати його до якісного та кількісного росту», - наголосив він.