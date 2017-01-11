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Гройсман рішуче налаштований змінити систему зайнятості: Дармоїдів не буде

Гройсман рішуче налаштований змінити систему зайнятості: Дармоїдів не буде
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що державі сьогодні вкрай необхідно змінити всій курс відносно безробітних, які отримують фінансову допомогу з бюджету країни. Про це він розповів на засідання уряду відразу після виступу голови Міністерства соціальної політика Андрія Реви, передає replyua.net.

За словами прем’єра, Україні потрібно радикально змінити напрямок від виплат допомоги безробітним до створення нових робочих місць. «На сьогоднішній день для нашої держави вкрай важливо змінити систему зайнятості та працевлаштування. Я вважаю, що роботу над формуванням підходів буде завершено в найкоротші терміни. Я думаю, що ми вже маємо серйозний результат. Тепер потрібно від теорії переходити до практики», - заявив Гройсман.

«Також окремою темою я хочу згадати і Службу зайнятості. Я не хочу, щоб на моїй шиї висіла Служба зайнятості. Я не збираюся платити безробітним. Я збираюся давати нашим громадянам гідну роботу з гідною заробітною платнею. Таке мислення має сьогодні бути у кожного, хто займається забезпеченням Центру зайнятості. Зараз це потрібно довести до свідомості керівників Служби зайнятості. Не зрозуміють – розжену і наберу нову, діючу команду», - наголосив глава уряду.
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