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Импорт бананов и цитрусовых в Украину резко увеличился

Импорт бананов и цитрусовых в Украину резко увеличился
В 2016 году Украина продолжила наращивать объемы импорта цитрусовых и бананов, информирует replyua.net со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Импорт бананов в прошлом году увеличился на 31 процент, до 192 тысяч тонн, по сравнению с показателями 2015 года. В основном, бананы импортировались в нашу страну из Эквадора – больше 81 процента от общего импорта. На втором месте расположилась Коста-Рика, откуда было импортировано порядка 10 процентов, а на третьем месте стоит Колумбия с 4,7 процентами. Что касается цитрусовых, то в прошлом году в Украину было импортировано около 291 тысячи тонн, и это на четверть больше показателей 2015 года. Впрочем, в денежном выражении импорт немного уменьшился, на 1,7 процента, достигнув 196 миллионов долларов.

Главными экспортерами цитрусовых в нашу страну остаются Турция, на долю которой приходится 60 процентов, Египет (около 7 процентов), а также Испания (6 процентов). В то же время примерно на 50 процентов сократился импорт айвы, груш и яблок в Украину. Такие же сокращения зафиксированы в денежном выражении – примерно 49 процентов.
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