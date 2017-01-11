Як передбачити розгортання повномасштабної війни в Україні - Тимчук

Повномасштабні бойові дії на сході України можливі лише за участі регулярних військових Збройних сил Росії. А проросійські терористи здатні лише вести оборонну війну та створювати локальні конфлікти: атаки диверсійно-розвідувальних груп, які не приводять бандформування до якогось конкретного результату, а несуть лише втрати. Про це під час розмови з журналістами розповів народний депутат, керівник групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук, передає replyua.net.
«Якщо і будуть готуватися якісь військово-тактичні бойові операції, які стануть початком ескалації конфлікту на Донбасі та приведуть гібридну війну у повномасштабні бойові дії, то це не станеться без участі регулярних військ Збройних сил Російської Федерації, тому що без РФ бойовики здатні лише на тактичні невеличкі напади. Той склад бойовиків, які наразі знаходяться на Донбасі не здатні до такого. Вони не зможуть виконувати бойові задачі, яку приведуть до якихось конкретних результатів. Дрібні бойові задачі – це їхня компетенція», - пояснив він. В той самий час депутат зауважив, що якщо і буде готуватися щось масштабне, то це буде достатньо помітно: «На окуповані території будуть вводитися війська та військова техніка».