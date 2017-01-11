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Скоро в Україні за нарахуванням та виплатою зарплат буде спостерігати уряд

Скоро в Україні за нарахуванням та виплатою зарплат буде спостерігати уряд
Кабінет міністрів України буде займатися моніторингом нарахування громадянам зарплат. Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час відкриття засідання уряду в середу, 11-го січня, передає replyua.net.

«Наша ініціатива щодо збільшення мінімальної заробітної платні з нового року була абсолютно адекватним рішенням. І моя головна мета в рамках цього проекту – досягти того, щоб кожен роботодавець адекватно оцінював роботу свого найманого працівника. То нічого страшного, якщо власник бізнесу буде отримувати дещо менші доходи. Його працівники мають отримувати достойну оплату своєї праці. Люди мають заробляти стільки, що б жити, а не виживати», - наголосив він.

В той самий час Гройсман зазначив, що він вже віддав доручення профільному віце-прем’єру Павлу Розенку, який вже почав займатися даним питанням. «Вже було сформовано спеціальні групи, які будуть відстежувати, як саме громадянам України нараховується зарплата та як вона виплачується», - додав він. За словами голови уряду, скоро також буде створено спеціальний сервіс, на якому люди зможуть повідомляти Кабмін про порушення з нарахуванням, затримкою чи іншими порушеннями щодо виплати винагороди за працю.
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