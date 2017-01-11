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Ситник: Справа Мартиненка досить складна

Ситник: Справа Мартиненка досить складна
Вже найближчим часом Національне антикорупційне бюро України зможе прийняти остаточне рішення щодо кримінального провадження, в якому фігурує колишній депутат Верховної Ради від фракції «Народний фронт» Мартиненко Микола. Про це під час розмови з журналістом «5 каналу» розповів керівник НАБУ Ситник Артем, передає replyua.net.

У своєму повідомленні він зазначив, що у Антикорупційному бюро про Мартиненка не забувають, оскільки по даній справі дуже багато людей, які чекають на результати. «У нас постійно запитують щось в рамках даного провадження. Єдине, що я можу сказати: справа дуже і дуже складна. Складна вона не лише слідчою частиною, а й тим, що в ній виникає дуже багато міжнародних передоручень. Ситуація наразі достатньо заплутана. Ми направляли міжнародні правові доручення по цій справі до 8 країн світу. Варто зазначити, то не всі раїни дуже швидко та добросовісно виконують ці доручення», - розповів директор НАБУ.

«Якщо мова йде про Латвію, то тут у нас ніяких претензій немає. Все дуже швидко, якісно та компетентно. З латвійськими колегами у нас хороші відносини. Але якщо, наприклад, ми б почали говорити про Австрію та австрійських колег, то тут ситуація набагато гірша», - додав він.
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