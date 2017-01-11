Боржників за комунальні послуги будуть оприлюднювати на всю Україну

Міністерство юстиції України запустило в роботу новий Інтернет-сервіс, на якому будуть публікувати інформацію про всіх боржників та розміри їхніх заборгованостей за надані комунальні послуги. Про це йдеться у повідомленні на офіційному веб-сайті відомства, інформує replyua.net.
Так, у інформаційному листі зазначається, що було створено спеціальну окрему базу, де будуть збирати інформацію про всіх громадян України, які мають борги по комуналці. Для того, щоб у даній базі знайти якусь конкретну людину чи підприємство, достатньо просто ввести прізвище, ім’я та по-батькові, ідентифікаційний номер або номер картки платника податків. Міністерство юстиції вважає, що такі міри сприятимуть скороченню кількості заборгованостей за комунальні послуги, оскільки на сьогоднішній день загальна сума боргу являється рекордно великою. Крім того така інформація дозволить уникнути неприємностей під час купівлі-продажу нерухомості або його переоформлення. Також Мін’юст збирається посилити міри покарання за несплату за комуналку: у фізичних осіб хочуть забирати права на водіння автомобіля, а у підприємств – ліцензії. У відомстві переконують, що такі міри значно зменшать загальну суму боргу.