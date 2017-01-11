НАПК начало проверку чиновников, вовремя не сдавших е-деклараций

Чиновниками НАПК начата процедура проверки, касающейся нескольких сотен высокопоставленных чиновников, которые вовремя не заполнили декларации о своих доходах, передает replyua.net. В интервью ТСН заместитель главы НАПК Руслан Радецкий сообщил, что разослал огромное количество сообщений о неподанных теми или иными субъектами вовремя электронных деклараций. Таких чиновников приглашают для написания соответствующего пояснения и посредствующей подачи деклараций. Окончательный результат будет зависеть от того выполнит ли субъект, подавший декларацию, все требования, прописанные в законе.
В то же время, представители агентства отказались называть дату вероятного завершения проверки по производствам, открытых из-за несвоевременно поданной декларации. Более того, есть информация, что сотрудники НАПК запланировали провести проверку абсолютно всех электронных деклараций. В данной процедуре предусмотрено несколько видов контроля, в частности: насколько правильно была заполнена декларация, полнота представленной информации, своевременность подачи и контроль логики и арифметики.