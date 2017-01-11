Эксперт: в январе цены на молочную продукцию взлетят еще на 10 процентов

В ближайшие недели цены на молочную продукцию в Украине могут повыситься еще на десять процентов, и существует несколько объективных причин для подорожания этой группы продуктов.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба. По его словам, в последнее время цены на молочную продукцию растут очень быстро, и только с декабря 2015 года по декабрь прошлого года они выросли на сорок процентов. Пендзин отметил, что в прошлом месяце подорожание было наиболее ощутимым – сметана и сыр подорожали на три гривны, молоко – на две гривны, масло на пять гривен.
«Причин для подорожания несколько. Количество молочного сырья продолжает уменьшаться из-за сокращения поголовья скота. Еще одна проблема заключается в том, что только 10 процентов продукции производится промышленным способом, а все остальное производят частные хозяйства», отметил Пендзин. По его словам, выход молочной продукции сейчас минимальный, поэтому цены продолжат расти до конца зимы.