Касьянов: в Украине всего 5 процентов сознательных граждан

Только 5 процентов украинских граждан можно отнести к категории сознательного населения. Именно они выиграли на Майдане и первыми отправились в зону боевых действий на Донбассе. Как передает replyua.net, такого мнения придерживается известный в Украине волонтер Юрий Касьянов. На своей странице в соцсети он подчеркнул, что как раз эти 5 процентов проявляют стремление к всеобщей справедливости, поэтому их можно считать настоящими патриотами. По утверждению волонтера, этих людей можно считать самой основной силой Майдана и первыми, кто на оккупированных территориях Донбасса не побоялся принять на себя удар. Всех оставшихся равнодушными к тому, что происходит в Украине, волонтер назвал самыми настоящими адептами, заявляющими о своей усталости от войны, спада в экономике и постоянных трудностей.
В качестве примера Юрий Касьянов вспомнил о ситуации, сложившейся во Франции в первые годы Второй мировой войны. На то время очень мало французов проявляли активную общественную позицию. Впрочем, они все стали представителями армии Шарля де Голля и победили в войне, благодаря чему Франция стала одной из победительниц в мировой войне.
Ранее Касьянов утверждал, что Украина будет бедной страной до тех пор, пока у нее будет крайне много выходных и праздников, доставшихся от СССР.