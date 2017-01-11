В Украине резко сокращается экспорт яиц

В 2015 году украинские производители экспортировали в 1,7 раз больше яиц, чем в 2016 году.
Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Государственной фискальной службы, в прошлом году экспорт составил всего 45,5 миллионов долларов. Что касается сокращения в натуральном выражении, то оно достигло 14,5 процентов и составило 50,6 тысяч тонн по сравнению с показателями 2015 года. Кроме того, в прошлом году Украина также резко сократила и импорт яиц. Он уменьшился сразу в 2,3 раза и составил всего 4,45 тысяч тонн продукции. В денежном выражении сокращение импорта достигло 16,2 миллионов долларов, что меньше в 2,8 раза по сравнению с показателями предыдущего года.
Однако в Государственной фискальной службе предоставили и другие данные. В 2016 году на 7,8 процентов увеличился экспорт жидких и сухих яичных продуктов, но в денежном выражении экспорт упал в 1,6 раз, достигнув 29,8 миллионов долларов. Напомним, что украинские производители также сократили экспорт свинины.