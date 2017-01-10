Савченко ответила СБУ, что не подотчетна им

Во время брифинга в Киеве внефракционный нардеп Надежда Савченко, говоря о предостережениях СБУ в ее сторону, заявила, что как политик Рады она имеет право не отчитываться перед Службой безопасности Украины, однако при этом она отметила, что сотрудничает с ведомством.
Как информирует replyua.net, Савченко заявила: «Касательно Службы безопасности: запомните же, наконец, что я являюсь народным избранником, то есть лицом, имеющим наивысшую степень доверия от народа. У парламентария есть доступ к государственной тайне любого уровня. Депутаты не подотчетны такому ведомству, как Служба безопасности Украинского государства, мы можем помогать разве что друг другу. Я веду с вами сотрудничество и буду продолжать это делать со всеми инстанциями, ведь очень многое от них зависит. На самом деле это то силовое ведомство, которое действительно защищает наше государство, следовательно, я буду сотрудничать с ними». Говоря о заложниках, она подчеркнула: «Я сама прошла такой же путь, и я хорошо знаю, как сделать в этом плане максимальный эффект. Именно таким образом я вышла на свободу, и я полагаю, что это поможет тем, кого уже длительное время пытаются освободить».