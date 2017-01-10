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Савченко: Донбасс будет украинским, а РФ мы оттуда выбросим

Савченко: Донбасс будет украинским, а РФ мы оттуда выбросим
Внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко обнародовала заявление, что Украинское государство сможет возвратить в свой состав земли востока страны, которые находятся в оцеплении пророссийских террористов, о чем сообщил NewsOne.

Как информирует replyua.net, парламентарий заявила, что государство нуждается в спецстратегии, в которой обязательно необходимо отразить два способа возврата оккупированных Российской Федерацией украинских земель. Один из них при помощи политики, а другой – силовой. Политик отметила, что Украинское государство непременно возвратит Донбасс и своих жителей, а вот «Российскую Федерацию мы выбросим с тех краев».

Помимо прочего депутат заявила, что придет время, и это аналогичное действие произойдет и с аннексированным Крымским полуостровом, но в этом случае это будет в перспективе. Надежда Савченко отметила, что этого не будет на днях или даже в ближайший год, и граждане нашей страны должны понимать это. Украинцы, при включении в состав страны оккупированных земель, обязательно должны обдумать военную, идеологическую, а также политическую возможности освобождения от оккупации. Существует достаточно много моментов, которые нужно учесть в своей же стратегии, которая должна быть для Украины положительной.
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