валюта
СпецтемаБлогер о Ющенко: оказывается, человек, за поддержку которого нам пробивали головы, оказался с хорошей гнильцой

У Дніпрі "замінували" психлікарню. Поліція шукає порушника

У Дніпрі "замінували" психлікарню. Поліція шукає порушника
Правоохоронні органи Дніпра розшукують жінку, яка у телефонному режимі повідомила поліцію про те, що у обласній психіатричній лікарні нібито знаходиться вибухівка. Після отримання такого повідомлення на місце прибула поліція та сапери, які евакуювали близько 400 осіб, серед яких пацієнти та персонал лікарні. Після ретельної перевірки виявилося, що інформація про мінування недостовірна. Про це повідомив прес-центр ГУ Нацполіції Дніпропетровщини, інформує replyua.net.

У повідомленні зазначається, що близько 8:45 до поліції зателефонувала невідома жінка та заявила, що вона замінувала лікарню для психічно хворих людей на вулиці Бехтерьова. «На місце пригоди прибуло декілька груп правоохоронних органів, які негайно провели евакуацію медичного персоналу та пацієнтів лікарні. Після перевірки прилеглої території та самої будівлі підозрілих вибухонебезпечних предметів не було виявлено», - зазначили у поліції.

На даний момент у поліції вирішують питання щодо порушення кримінального провадження за фактом надання завідома неправдивої інформації щодо загрози безпеки життю громадян та об’єктів інфраструктури. За таке порушення жінку можуть посадити за грати на 6 років.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Кончаловский: украинцы скоро поймут, что они никогда не попадут в Европу
Важное за сутки
10 янв 2017
16999

Кончаловский: украинцы скоро поймут, что они никогда не попадут в Европу

Совсем скоро граждане Украины поймут, что их страна не сможет быть частью Европы, а присоединение Крымского полуострова к России было правильным шагом. Как информирует replyua.net со ссылкой на

10 янв 2017
13340

Боровой: после войны на Донбассе весь мир узнает ужасающие подробности

Сегодня весь мир еще не знает о том, что происходит на Донбассе, но после завершения войны мировое сообщество ужаснется правде обо всех преступлениях, совершенных на этой территории. Как сообщает

09 янв 2017
6379

Блогер: наші шансоньєтки знову їздили розважати окупантів і з цим варто щось робити

Блогер Anti-colorados на ресурсі «Лінія оборони» дав кілька коментарів з приводу постійних вояжів деяких українських виконавців на територію країни-окупанта і поділився міркуваннями з приводу шляхів

Последние новости

Доник: Савченко присущий дух противоречия, поэтому ее нужно попросить не делать то, что попадает под прямое действие УК

Савченко: Донбасс будет украинским, а РФ мы оттуда выбросим

Блогер рассказал, как на самом деле в Украине появилось 128 тысяч безработных ФЛП

ЧП в Киеве: из-за долгов сына неизвестные застрелили отца

У Дніпрі "замінували" психлікарню. Поліція шукає порушника

Ученые заявили об огромном астероиде, пролетевшем мимо Земли

Російські хакери зламали мозок Обамі - Захарова збудила росіян

Крым готов обжаловать решение суда по скифским сокровищам

В Кабмине назвали условия для выплаты пенсий на оккупированном Донбассе

Сазонов різко розкритикував заяву Савченко: Не сміши народ

В ВОЗ назвали точные цифры ущерба от курения во всем мире

Деканоідзе звинуватила владу у використанні реформаторів

Россия готова вести диалог с США даже в условиях санкций, - Песков

У ОРДО знайшли спосіб приборкання недисциплінованих бойовиків

У России появилась еще одна проблема с Керченским мостом

В Украине запретили сериал с Ольгой Фреймут

Фемида арестовала эксклюзивный алкоголь Януковича в Межигорье

Синоптики: в среду морозы буду умеренными

Опозиціонер з РФ розповів, як відомі українці стають агентами Кремля

Боровой: империализм Кончаловского зашкаливает, особенно при упоминании Украины

 Новости за день