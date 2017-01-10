У Дніпрі "замінували" психлікарню. Поліція шукає порушника

Правоохоронні органи Дніпра розшукують жінку, яка у телефонному режимі повідомила поліцію про те, що у обласній психіатричній лікарні нібито знаходиться вибухівка. Після отримання такого повідомлення на місце прибула поліція та сапери, які евакуювали близько 400 осіб, серед яких пацієнти та персонал лікарні. Після ретельної перевірки виявилося, що інформація про мінування недостовірна. Про це повідомив прес-центр ГУ Нацполіції Дніпропетровщини, інформує replyua.net.
У повідомленні зазначається, що близько 8:45 до поліції зателефонувала невідома жінка та заявила, що вона замінувала лікарню для психічно хворих людей на вулиці Бехтерьова. «На місце пригоди прибуло декілька груп правоохоронних органів, які негайно провели евакуацію медичного персоналу та пацієнтів лікарні. Після перевірки прилеглої території та самої будівлі підозрілих вибухонебезпечних предметів не було виявлено», - зазначили у поліції.
На даний момент у поліції вирішують питання щодо порушення кримінального провадження за фактом надання завідома неправдивої інформації щодо загрози безпеки життю громадян та об’єктів інфраструктури. За таке порушення жінку можуть посадити за грати на 6 років.