Деканоідзе звинуватила владу у використанні реформаторів

Колишній керівник Національної поліції України Хатія Деканоідзе переконана, що влада використовувала її та використовує інших реформаторів для того, щоб приховати свою корупційну діяльність. Про це вона розповіла під час розмови з кореспондентом видання «KyivPost», передає replyua.net.
За її словами, реальні реформатори, які дійсно діють на користь України, займають значно нижчі посади в уряді країни. А коли реформа не вдається, або вона не приносить тих результатів, яких очікували політики, то тоді їх використовують як «козлів відпущення». Деканоідзе додала, що її дуже розлючує той факт, що українська влада ділиться на два класи: реформатори та нереформатори. «Уряд має бути монолітом. Тільки при таких умовах можна здолати найголовнішу епідемію, яка здолала України - корупцію», - наголосила екс-керівник Нацполіції.
«Україні сьогодні не вистачає дійсно дієвої команди, яка буде діяти не на власні інтереси, а на інтереси держави. Сьогодні держава має декілька сторін, які зацікавлені лише у власних інтересах. А потрібна міцна команда, яка буде виконувати своє пряме політичне призначення – створювати радикальні реформи», - додала вона. Можливо, таким чином Деканоідзе натякнула на те, що збирається у політику?