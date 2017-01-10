В Украине запретили сериал с Ольгой Фреймут

Государственное агентство по вопросам кино проинформировало о запрете показа в Украине российского сериала «Отель Элеон», где одну из ролей исполняет Ольга Фреймут, информирует replyua.net со ссылкой на сайт Госкино.
В сообщении говорится о том, что Государственное агентство по вопросам кино отказало в выдаче государственного удостоверения и в государственной регистрации прав на распространение и демонстрирование сериала «Отель Элеон», снятого в России. Также в Госкино подчеркнули, что соответствующее решение было принято согласно закону о запрете демонстрации российских фильмов и сериалов, снятых после 1 января 2014 года в России. Под запрет также попадают все российские сериалы или фильмы, где содержится российская пропаганда.
Напомним, что о работе Ольги Фреймут в российском сериале стало известно от блогера Мирослава Олешко, который призвать отстранить телеведущую от работы на канале 1+1. Позже представители телеканала заявили, что этот сериал якобы и «украинский». «Отель Элеон» является спин-оффом сериала «Кухня», также снятого в России.