Фемида арестовала эксклюзивный алкоголь Януковича в Межигорье

В столице Украинского государства в Печерском районе фемида приняла решение арестовать в резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича в Межтгорье одну тысячу бутылок элитного алкоголя. Как передает replyua.net, постановление с таким вердиктом было внесено в ЕРДР (Едином реестре досудебных расследований).
В сообщении отмечается, что Печерский райсуд распорядился арестовать эксклюзивный алкоголь в рамках расследования дела об отчуждении резиденции у страны. Отмечается, что среди алкогольного имущества Виктора Януковича, на которое судом были наложены санкции, имеются бутылки вин, выдержка которых составляет не менее ста лет. В постановлении говорится: «Арест был наложен для обеспечения уголовного дела и возврата убытков, которые были нанесены Украине».
Напомним, ранее уже сообщалось, что четыре дня тому назад, 6 января фемида постановила осуществить арест имущества президента-беглеца. Тогда в ЕРДР можно было найти данные, что арест был наложен на жилдом, два места для автостоянки в полуподземке, две стоянки, квартира, а также судно с двумя мачтами 2000 года выпуска, принадлежавшее бывшему гаранту Конституции Украинского государства Виктору Януковичу.