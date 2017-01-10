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У Януковича з'явився блог. "Легітимний" одночасно переконує та обурює українців

У Януковича з'явився блог. "Легітимний" одночасно переконує та обурює українців
Колишній президент України Віктор Янукович нещодавно обзавівся власним блогом на сайті українського видання «Кореспондент», у якому він висвітлює всю «правду» про тих, хто насправді займався кровопролиттям під час «Революції гідності» та «викриває злі плани» української «нелегітимної» влади. Про це на сайті «Дитектор.Медіа» повідомляє медійний експерт Дуцик Діана, передає replyua.net.

«Найперша публікація «легітимного» з’явилася ще 29-го грудня минулого року о 4:40 ранку. Другий пост було опубліковано вже 31-го грудня, аж два – 2-го січня. Потім 4-го, 5-го та 7-го січня», - зазначила вона. «Про що він писав? І чи насправді це був той самий Янукович? Всі повідомлення мають дуже дивний характер. За виключенням двох перших, головна тема – спростування головних стверджень української влади та українського народу щодо правди під час подій на «Майдані». Для чого це?», - додала експерт.

Перший свій пост Янукович присвятив колишньому депутату Державної думи РФ Іллі Пономарьову, який єдиний зі свого скликання не визнав анексію Криму, назвавши його шахраєм. У другому пості президент-втікач описав бізнес діючого президента України Петра Порошенка на території Росії.
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