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Розенко признал «несправедливые» пенсии в Украине

Розенко признал «несправедливые» пенсии в Украине
Павел Розенко, вице-премьер Украины, в интервью Радио Свобода заявил о том, что одной из приоритетных задач украинского правительства является «осовременивание» пенсий, и на этот проект нужно выделить не меньше тридцати миллиардов гривен, сообщает replyua.net.

«В Украине существует несправедливость в выходе на пенсию. Сейчас я могу сказать, что «осовременивание» пенсий станет одной из главных задач правительства, и мы постараемся реализовать этот проект уже в текущем году. На эту программу потребуется от 30 до 40 миллиардов гривен, и конечная сумма зависит от механизмов. Сейчас у нас в запасе две модели», подчеркнул вице-премьер. По его словам, Кабинет министров также рассчитывает на позитивный эффект для пенсий после повышения минимальной зарплаты в стране.

«Мы рассчитываем, что после повышения минимальной зарплаты поступления в Пенсионный фонд увеличатся, и это даст основные преимущества. Кроме того, это положительно отразится на пенсиях тех, кто только собирается выходить на пенсию, а также увеличится пенсионное обеспечение тех украинцев, которые вышли на пенсию несколько лет назад», отметил вице-премьер.
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