Порошенко написав листа в'язню Кремля Роману Сущенку

Президент України Петро Порошенко надіслав листа незаконно ув’язненому у Російській Федерації журналісту видання «Укрінформ» Роману Сущенку, щоб хоча б якось підтримати його. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук розповів адвокат Сущенка Марк Фейгін, додавши до повідомлення фото самого листа, передає replyua.net.
У своєму листі Петро Порошенко висловив свою підтримку та переживання з приводу незаконного затримання та арешту українських громадян російськими спецслужбами. Глава держави наголосив, що за долю Романа Сущенка хвилюється вся Україна, в тому числі і він сам. «Будьте впевнені, що вас завжди будуть чекати у рідній домівці, а я як президент зі свого боку прикладу максимум зусиль, щоб вас звільнити», - написав Порошенко.
Також він побажав політв’язню не втрачати сили духу та терпіння. «Сьогодні вас підтримує вся Україна. І тільки у такому єднанні ми зможемо подолати всі випробування, які стають на нашому шляху», - наголосив глава держави. Як повідомлялося, під час приватного візиту українського журналіста Романа Сущенка до Москви його затримали представники ФСБ та звинуватили у співпраці з ГУР Міноборони. В той самий час в українській розвідці спростували дану інформацію.