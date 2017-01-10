Эксперты рассказали, кому положены льготы на услуги ЖКХ

Помимо программы субсидирования, в Украине также предусмотрены и льготы на оплату квитков за отопление и горячую воду для определенных категорий граждан, передает replyua.net со ссылкой на Domik.ua.
Без учета полученных доходов льготы на оплату коммуналки в Украине могут получать близкие родственники бойцов, погибших в зоне АТО, ветераны АТО, а также другие военные, участвовавшие в боевых действиях, пострадавшие во время аварии на Чернобыльской АЭС, ликвидаторы, пострадавшие во время устранения последствий аварии на Чернобыльской АЭС, реабилитированные граждане, инвалиды войны. Кроме того, на большие льготы могут рассчитывать опекуны и супруги детей погибших граждан из числа тех, кто ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны госслужбы специальной связи, пожарной охраны, органов внутренних дел, военной службы, а также их вдовы, уволенные со службы по возрасту или по выслуге лет из Службы безопасности.
Однако при начислении льгот гражданам из некоторых категорий будут учитывать ежемесячные доходы. К этим лицам относятся родственники погибших бойцов в зоне АТО, ветераны АТО, а также участники других боевых действий, граждане, награжденные за трудовые и особые заслуги, граждане, имеющие статус детей войны и некоторые другие украинцы.