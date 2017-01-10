У ВРУ хочуть створити перехідний період для ФОП

Всіх людей, які не встигли закрити свої зареєстровані ФОП до збільшення єдиного соціального внеску, пропонується звільнити від сплати податку розміром 704 гривні у першій четверті поточного року, щоб дати їм час пройти всі необхідні процедури. Про це йдеться у проекті закону №5633, який нещодавно було опубліковано на веб-сайті парламенту, передає replyua.net.
У даному документі зазначається, що всім фізичним особам-підприємцям, які не встигли закрити свої реєстрації до початку нового року треба надати так званий перехідний період для того, щоб вони змогли здійснити всі реєстраційні дії стосовно ліквідації підприємницької діяльності ФОП, які знаходяться на загальній системі оподаткування та які проводять незалежну професійну діяльність.
У документі наголошується, що протягом цих трьох місяців таких підприємців потрібно звільнити від єдиного соціального внеску. «У тому випадку, якщо така особа не отримувала доходів протягом визначеного періоду, то її потрібно звільнити від єдиного соціального внеску у розмірі 704 гривні», - зазначається у відповідній пояснювальній записці. Як відомо, 27-го грудня минулого року президент України Петро Порошенко ухвалив закон щодо змін у роботі ФОП.