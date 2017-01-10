валюта
СпецтемаБлогер: То, что Фреймут дура и вопрос о ее честности и неподкупности снялся сам собой – не основной вывод

У ВРУ хочуть створити перехідний період для ФОП

У ВРУ хочуть створити перехідний період для ФОП
Всіх людей, які не встигли закрити свої зареєстровані ФОП до збільшення єдиного соціального внеску, пропонується звільнити від сплати податку розміром 704 гривні у першій четверті поточного року, щоб дати їм час пройти всі необхідні процедури. Про це йдеться у проекті закону №5633, який нещодавно було опубліковано на веб-сайті парламенту, передає replyua.net.

У даному документі зазначається, що всім фізичним особам-підприємцям, які не встигли закрити свої реєстрації до початку нового року треба надати так званий перехідний період для того, щоб вони змогли здійснити всі реєстраційні дії стосовно ліквідації підприємницької діяльності ФОП, які знаходяться на загальній системі оподаткування та які проводять незалежну професійну діяльність.

У документі наголошується, що протягом цих трьох місяців таких підприємців потрібно звільнити від єдиного соціального внеску. «У тому випадку, якщо така особа не отримувала доходів протягом визначеного періоду, то її потрібно звільнити від єдиного соціального внеску у розмірі 704 гривні», - зазначається у відповідній пояснювальній записці. Як відомо, 27-го грудня минулого року президент України Петро Порошенко ухвалив закон щодо змін у роботі ФОП.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Карл Волох: Украине, кажется, опять повезло, чего не скажешь о России
Важное за сутки
09 янв 2017
15068

Карл Волох: Украине, кажется, опять повезло, чего не скажешь о России

Общественный активист и блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что в американском политикуме нет серьезных фигур, способных ответить Трампу на его знаменитый вопрос в Твиттере:

09 янв 2017
10690

Московский патриархат провозгласил святым своего убийцу, – эксперт

По мнению украинского политического обозревателя Тараса Черновила, 9 января – это повод задуматься, какая должна быть каша в головах у тех, которые руками и ногами держатся за московский патриархат,

09 янв 2017
10478

Крымский Бандеровец о том, как в оккупированном Крыму прошло Рождество

Крымский Бандеровец в своем блоге пишет о том, как праздновали Рождество в оккупированном Крыму. Как обычно, главный атрибут любого праздника теперь на полуострове – отсутствие электроэнергии.

Последние новости

В НАПК начали проверку бизнеса Порошенко в России

У ВРУ хочуть створити перехідний період для ФОП

Россияне вынуждены отказываться от сыра и масла

Клинтон уйдет из политики и займется благотворительностью, - СМИ

В Вашингтоне рассказали о вероятности встречи Трампа с Путиным

Эксперт: украинцы должны избавиться от иллюзий по поводу Маккейна

На журналистов Russia Today совершили нападение в Германии

Российские олигархи обогатились благодаря победе Трампа – Forbes

Определены самые высокооплачиваемые специальности в Украине

Эксперт: Если бы в России была оппозиция, то Путин не смог бы реализовать свой кровавый антиукраинский сценарий

Советник Трампа: президент пересмотрит часть санкций против РФ

Парламент Венесуэлы объявил об уходе Николаса Мадуро с должности президента

В Крыму уничтожили около полутора тысяч свиней

Цена на нефть в мире вновь растет

Ученые опровергли теорию о вреде сидячего образа жизни

Мир стоит на пороге новой войны – доклад

Путин будет пытаться парализовать Украину, если не приведет к власти своих людей – эксперт

Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа

Bild назвал самых опасных политиков 2017 года

Известный российский режиссер выступил со скандальным заявлением по Украине

 Новости за день