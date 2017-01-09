Понтифик о Донбассе: срочно нужно улучшить гуманитарную ситуацию

В ходе ставших уже традицией переговоров с корпусом дипломатов, получивших аккредитацию при Святом Престоле, понтифик заявил, что необходимо незамедлительно разрешить сложности гуманитарного характера, возникшие на востоке Украинского государства, о чем информирует replyua.net, ссылаясь на сообщение «Радио Ватикана». Кроме того он дал некоторые советы и озвучил напутственное слово относительно улучшения на востоке страны ситуации гуманитарного плана.
Говоря об этом, понтифик подчеркнул: «Я хочу пожелать Украинскому государству быть категорическими в плане полного выполнения гарантий, которые взяли на себя участники, и, в первую очередь, чтобы было незамедлительно принято решение по тяжелой ситуации гуманитарного характера, которая по настоящее время остается в плохом состоянии».
Примечательно, что во время официального личного приема, состоявшегося 9 января 2017 года по причине ста лет окончания первой мировой войны, Папа Римский выражал мнение о мире и безопасности, подчеркнув, что «в пространстве обоюдных опасений за то, что мы видим сейчас, а также тревоги и абсолютной неуверенности за будущее, во что мы полностью погружены», является чрезвычайно важным обратиться со словом надежды, которое и укажет ориентир в дальнейшем пути.