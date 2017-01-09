Печатные СМИ в Украине под угрозой исчезновения

Если зайти в украинский сегмент Википедии и задать для поиска слово «газеты», можно получить довольно скромный список на несколько десятков номинаций. Это – на все 42-миллионное государство.
Уже не выходят «Вечерние вести» (никакой из языков), на двукратный (на месяц) выпуск перешла «Молодежь Украины». Раз в неделю печаталась «Демократическая Украина», которая уже на стадии закрытия. Немного лучше обстоят дела у «Сельских вестей», «Украины молодой» и газеты «День», последние три, известные в Украине издания, еще держатся на плаву, но также были вынуждены сократить количество выпусков. И если считать ежедневной газетой издание, которое выходит, по меньшей мере, пять раз в неделю за исключением, как правило, субботы и воскресенья, то в Украине сейчас не осталось ни одной патриотической ежедневной газеты. Никакой!
По словам редактора районной газеты «Белопольщина» Натальи Калиниченко, если уже такие издания, как «Украина молодая» и «День» сокрушаются, то, что тогда говорить нам, редакторам местных газет? «Изданиям, которые годами не получают бюджетной поддержки, которые платят по таким же счетам коммунальные услуги, оплачивают печать, выплачивают заработную плату, страдают от «реформирования» Укрпочты? О нашем существовании вряд ли знают такие политические динозавры, как Юрий Стець, слишком мы мелкие... А мы, назло всем, выживаем! Жалуемся разве что друг другу по телефону. Поэтому жаловаться нам некому, точнее, никто не услышит и не поможет, а жить дальше надо! Чего всем коллегам, районным и городским газетам искренне желаю!», – написала редактор в Facebook.