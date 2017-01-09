Ляшко: Харківського водія-вбивцю треба судити судом Лінча

Водій, який перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинив дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої загинули рідні українського письменника Артема Полежаки, Павло Мороз має відповідати перед законом «по максимуму». Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко на своїй сторінці у соціальні мережі Фейсбук, інформує replyua.net.
У своїй заяві народний депутат сказав, що у випадку, якщо вбивця не визнає своєї провини сповна, його потрібно судити судом Лінча (радикальним судом американського судді часів Війни за незалежність – ред.). В той самий час Ляшко висловив свої співчуття рідним та близьким загиблих.
В той самий час адвокат активіст Андрій Лозовий зазначив, що нещодавно мав розмову з тимчасово виконуючим обов’язки керівника Національної поліції України Вадимом Трояном, який пообіцяв йому, що візьметься за справу резонансного ДТП у Харкові, яке стало причино загибелі кількох людей. Як повідомлялося раніше, 26-го грудня минулого року у Харкові сталося ДТП, в результаті якого загинув рідний брат та 8-місячна племінниця українського письменника Артема Полежаки. Дружину загиблого брата відправили до лікарні у дуже складному стані.