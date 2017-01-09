Експерт: Байден передасть Порошенко секретну інформацію щодо компромату на Трампа

Відомий український політичний аналітик Тарас Черновіл вважає, що віце-президент США Джозеф Байден їде в Україну, щоб передати певні консультації щодо роботи з новою владою США. Він їде особисто, що передати ту інформацію, яку не можна передавати через дипломатичні джерела і яка носить гриф «секретно».
«Байден хоче розповісти Петру Порошенко про червоні прапорці, які Барак Обама виставив досить густо. Коли Трамп захоче висмикувати ці прапорці буде з’являтися загроза початку процедури імпічменту, тому що він офіційно звинувачений в тому, що йому допомогли стати президентом російські спецслужби. Після цього він мусить бути обережним в зоні цих прапорців», – зазначив Черновіл.
За його словами, світ не знає рівно половини закритої частини стосовно хакерських атак Росії, але ця інформація є у ЦРУ. Байден може привідкрити Порошенко цю інформацію, щоб той знав, які є болючі точки на які в разі загрози можна натиснути, до якого з сенаторів, конгресменів, як з Демократичної так і Республіканської партії можна звернутися за допомогою. Це є певні технологічні моменти, підсумував експерт.