"Кровосісь Азаров здурів врешті решт" - МВС

Старий маразматик кровосісь Азаров остаточно вже «здав позиції» на полі розумових битв. Такими словами прокоментував скандальну заяву колишнього прем’єр-міністра України часів Януковича Миколи Азарова щодо планів створити «владу у вигнанні» радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, передає replyua.net.
«Влада у вигнанні» - це просто новий шедевр від поплічників президента-втікача Віктора Януковича. Це може викликати іронічну посмішку або істеричний сміх. Наразі вони знаходяться в своєму культурному домі, оскільки Расєя являється їхнім справжнім притулком. Для цих «людей» Україна була лише коритом, з якого ці свині збагачувалися та набивали власні кишені. Вони завжди були і будуть пішаками Кремля», - зазначив представник МВС України у себе на Фейсбуці.
На думку Шкіряка, таким чином Азаров відреагував на те, що в Україні нещодавно було знайдено квартиру з його скарбами. «Це ж не аби як ту «бімбу» тисне за глотку жаба щодо знайденого в його прихованій квартирі скарбів. Це ж треба, як їм важко від того, що вони не можуть повернутися до України з реваншем, що вже починають вигадувати такі маразматичні ідеї, які нікуди не приліпиш», - наголосив він.