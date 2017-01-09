ДСНС у Києві в неділю не знала спокою

Лише протягом неділі, 8-го січня, рятувальники у Києві звільнили зі снігових заметів 9 транспортних засобів. Про це повідомляє прес-служба ДНСН на офіційному сайті, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що рятувальникам вдалося звільнити із снігового пологу 2 вантажних автомобілі та 1 тролейбус, які не могли рухатися по заваленій снігом вулиці Теліги. Крім того представники Державної служби з надзвичайних ситуацій витягли 4 автомобіля поблизу Печерського мосту та дві вантажівки на вулицях Луговій та Сосніних. Крім того у інформаційному листі повідомили, що групи рятувальників, які надають допомогу водіям, що опинилися в складному становищі, знаходяться на чергуванні по вулицям Олени Теліги та Академіка Заболотного, на проспекті Правди, Наддніпрянському шосе, бульварі Лесі Українки та на Подільському узвозі.
Як повідомлялося раніше, мешканці Києва напередодні скаржилися на те, що столичні комунальники не виконують своєї роботи і тротуари та автошляхи міста залишаються нерозчищеними. В той самий час мер Віталій Кличко заявив, що комунальні служби працюють в цілодобовому режимі для того, щоб запобігти колапсу з настанням нового робочого тижня.