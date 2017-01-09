На посаду глави поліції претендують 64 особи

На участь у конкурсному відборі на посаду голови Національної поліції України було подано 64 заявки. Про це у себе на Фейсбуці написав голова Міністерства внутрішній справ України Арсен Аваков, передає replyua.net.
«Подання заявок на участь у конкурсі на посаду керівника Нацполіції було завершено. Отримано 64 заяв. Конкурсна комісія почне свою роботу незабаром», - зазначив він. В той самий час він зауважив, що після ретельної перевірки відповідності документів протягом трьох днів з моменту початку роботи комісії на сайті МВС буде оприлюднено список імен учасників відбору. Аваков нагадав, що ймовірно в конкурсі будуть приймати участь не вся кількість учасників, яка подала заявки: деякі не пройдуть відповідність в рамках вимог щодо глави Національної поліції відповідно до закону України.
Як повідомлялося раніше, 15-го грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков оголосив початок конкурсу на посаду голови Нацполіції. Перед цим, 14-го листопада минулого року стало відомо, що керівник Національної поліції Хатія Деканоідзе іде у відставку за власним бажанням. За її словами, вона виконала всі поставлені перед собою задачі і хоче дати дорогу новому поколінню, а сама займеться особистими справами.