Предоставляя официальную информацию, украинские лидеры продолжают убеждать граждан своей страны в неизбежности скорой победы в войне на Донбассе, но при этом они не сообщают о серьезных проблемах и своих ошибках. Как результат, все это постепенно приводит к тому, что Украина уверенно приближается к «совковому» реализму. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью журналистам озвучил волонтер Юрий Касьянов. С его слов, правдивая информация, касающаяся военных действий на Донбассе и их последствиях, не раскрывается. Вместо того, чтобы провести реальную работу над ошибками, высокопоставленные чиновники прибегают к непрофессионализму, шапкозакидательству и тщеславию. Все это, по утверждению Касьянова, в гораздо большей степени наносит Украине вред, чем враз извне.
Также на своей странице в социальной сети волонтер написал, что украинцам постоянно рассказывают неправдивую информацию, которая касается о мощности оружия ВСУ, всегда побеждающих патриотов. А за этими словами скрываются реальные проблемы и реальные враги, которые также имеют определенную силу. Юрий Касьянов подчеркнул, что нынче о военнослужащих говорят или хорошо, или никак.