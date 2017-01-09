За минулу добу в Україні від ДТП загинуло та поранено 53 людини

За минулу добу через значне погіршення погоди (сильні снігопади та намерзання) і підвищення кількості аварій на українських дорогах загинуло 8 осіб. Крім того 45 громадян отримали поранення. Про це у понеділок, 9-го січня, повідомляє прес-служба Національної поліції, передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, найнебезпечніше їздити по дорогам наразі у Житомирській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях. Тут аварійна ситуація дуже критична. Менш небезпечна ситуація на даний момент на Львівщині та Вінниччині. З 9:00 обмежено рух автомобільного транспорту на дорогах Львівської області. Обмежено пересування вантажівок. Крім того рух вантажного транспорту обмежено і в Івано-Франківській області.
Крім того у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації повідомили про те, що протягом неділі, 8-го січня, від переохолодження в області померло дві людини, до лікарень з різними ступенями переохолодження потрапило семеро осіб. В той самий час ДСНС попереджає українців про небезпеку руху на автотранспорті по всій території України. Рятувальники закликають бути дуже обережними на обмерзлих дорогах.